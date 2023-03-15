وسط اتهامات باختراقه.. وزير المالية يوجه بإيقاف التحقيقات في قضية الكـ.ـوكـ.ـايـيـ.ـن

أصدر وزير مالية حكومة الوحدة،خالد المبروك تعليماته إلى مدير عام مصلحة الجمارك بإيقاف التحقيقات في قضية الكو كا يين 269 خام و التي تعادل قيمته المالية 900 مليون دينار ليبي.

وجاء القرار بعد أن تم إبلاغ وزير المالية من قبل المدير العام لمصلحة الجمارك بالواقعة و إبلاغه بإعفاء رئيس مركز الخمس وًإحالته إلى التحقيق و تم الموافقة من قبل الوزير في ذلك الوقت.

ورجحت مصادر مطلعة بحسب وسائل اعلام محلية، بوجود تواطؤ من قبل وزير المالية وانه تم اختراقه من قبل عصابات المخدرات والابقاء على رئيس المركز في عمله و الاعضاء وذلك لتغطية ما تبقى من باقي الجريمة لكون شركة “نات ليبيا”متورطة في الواقعة.

واشارت المصادر وفق صحيفة السبق، إلى أنه في تلك الفترة لم تعرف إسم الشركة ولكن نتفاجئ اليوم بصدور كتاب من وزير المالية شديد اللهجة إلى مدير العام الجمارك بإلغاء كتاب الاعفاء لرئيس مركز الخمس وإيقاف كل التحقيقات والتي بدت ادارة التحقيقات بالمصلحة بإستدعاء رئيس المركز و التحقيق مع اعضاء التفتيش بالمركز و عدم التحقيق معه مستقبلا إلا بإذن منه.