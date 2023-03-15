تحديث جديد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء الاربعاء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 15 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

الدولار 🇺🇲

ب5.11 ~5.1050 دينار

كاش تركيا 5.1375 5.14 🇹🇷 بدل 3.25 الى 3.5 قروش

كاش دبي 5.1625 5.165 🇦🇪 بدل 5.25 الي 5.5 قروش

اليورو ط فئة (50) = 5.3825 دينار

اليورو ط فئة (100) = 5.3875 دينار

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 8 الي 8.5 قروش

الدينار التونسي 🇹🇳

630 ~670

الباوند ط = 6.15 دينار

آونصة الذهب ب1926.5 $

▪️كسر ذهب 18 ب232.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب270.66 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب283.55 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب309.33 دينار

صك الوحدة = 5.315 ~ 5.32 دينار

صك التنمية = 5.315 ~ 5.32 دينار

السحب الفوري

(مصرف الأمان 2.50 %)

(الدينيز التركية 4.00 %)