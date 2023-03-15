رويترز: فقدان 2.5 من اليورانيوم الطبيعي من موقع لم يعد تحت سيطرة الحكومة الليبية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم تعد تحت سيطرة الحكومة .

وبحسب الوكالة قال: رافائيل جروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السرّي الذي اطّلعت عليه وكالة “رويترز إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أن أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام .

وأشارت الوكالة إلى أن ذلك الموقع لا يخضع حالياً لسيطرة الهيئة النووية الليبية، مشيرة إلى أن الفحص كان مقرراً في عام 2022 لكنه تأجل لأسباب أمنية.

وأوضحت الوكالة الطاقة الذرية أنها ستجري مزيداً من إجراءات التحقق لاستيضاح ملابسات إزالة هذه المواد وموقعها الحالي مشددة على أن عدم معرفة مكان هذه المواد ربما يشكل خطراً إشعاعياً ويثير كذلك مخاوف تتعلق بالأمان النووي وفقا لوكالة رويترز .

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