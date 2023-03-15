الحويج يُؤكد على أهمية جودة منتجات زيت الزيتون مما يتيح الفرصة إلى التصدير

طرابلس 15 مارس 2023 (وال)- كرّم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الفائزين بالجائزة الوطنية لأجود زيت زيتون في ليبيا التي نظمها البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تحت شعار “زيتنا خير وبركة”.

وشجع الحويج خلال حفل التكريم أمس على زراعة شجرة الزيتون لما لها من أهمية، وخاصة أن ليبيا تحتاج إلى تطوير مزارع الزيتون لدورها الكبير في إنعاش الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية جودة منتجات زيت الزيتون، مما يتيح الفرصة إلى التصدير بالتعاون مع مركز تنمية الصادرات الليبي والمشاركة بالمعارض الدولية. (وال)

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