الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ أسابيع

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى مستوى في 6 أسابيع عند تسوية تعاملات جلسة الأربعاء، وسط زيادة المخاوف من أزمة مصرفية عالمية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 1.1% أو 20.40 دولار إلى 1931.3 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية منذ جلسة الأول من فبراير، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”,

وتجاهل المستثمرون البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم، ومن بينها أسعار الجملة ومبيعات التجزئة في أميركا، إذ استحوذت التطورات الراهنة في قطاع البنوك على اهتمام المستثمرين.

وشهدت أسهم بنك credit suisse تراجعاً حاداً على مدار الجلسة وصلت إلى 30% وسط مخاوف من حالة الاستقرار المالي داخل المصرف السويسري،ومما عقد الأمور هو انهيار 3 بنوك أميركية الأسبوع الماضي، ليشعل المخاوف بشأن مدى استقرار القطاع المصرفي عالمياً.

وتترقب الأسواق اجتماع المركزي الأوروبي غداً الخميس، في ظل تلك الأوضاع المضطربة، وما إذا كان سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس كما تتوقع الأسواق، أم ستجبر الأوضاع الراهنة كريستين لاغارد على اتخاذ موقف مغاير.

