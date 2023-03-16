الرقابة الإدارية تحتفل بتخريج دفعتين من حاملي الدبلومين – القانوني والإداري

طرابلس 15 مارس 2023 (وال)- احتفلت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الأربعاء بتخريج الدفعتين الأولى لفروع المنطقة الجنوبية، والثالثة للإدارات والمكاتب والفروع، في مجال الدبلومين الرقابيين – القانوني والإداري بعدد (305) متدربين بحضور رئيس الهيئة سليمان الشنطي.

وأثنى رئيس الهيئة خلال – مراسم حفل التخرج التي نظمت بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا بالعاصمة طرابلس – على اللجنة المشرفة على التدريب، رئيس وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية على إنجاحهم للبرنامج التدريبي من خلال تدريب أكثر من (1700) عضو وموظف فني بالهيئة.

وأكّد في كلمته على أنّ الهيئة تتجه في خططها إلى التدريب والتأهيل، بهدف رفع مستويات ومعدلات الأداء بالعمل الرقابي بالهيئة بإعتبارها مؤسسة سيادية تسعى إلى تحقيق أهدافها المناطة بها خدمة للصالح العام.

وحث الشطي موظفو الهيئة على استثمار الفرص التدريبية القادمة التي ستعقدها الهيئة في مجال عملهم الرقابي.

بدوره، ثمن رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا رمضان المدني، الجهود المبذولة من رئاسة الهيئة لتطوير العنصر البشري، وتركيزها على بناء الإنسان والرفع من كفاءاته.(وال)

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