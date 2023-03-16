تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 16 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 16 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8237 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1138 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8217 دينار، والدولار الكندي 3.5068 دينار ليبي، والليرة التركية 0.254 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2842 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3134 دينار، والدينار التونسي 1.5401 دينار، والدرهم المغربي 0.4632 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: