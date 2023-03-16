اقتصاد

الحويج يؤكد تقديم كافة التسهيلات للرفع من مستوى المنتجات المحلية

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 مارس 2023م (وال) – تعهد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج” بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للرفع من مستوى المنتجات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها .  جاء ذلك خلال زيارته مساء الأربعاء الى بازار ” أهلا رمضان ” المقام بمعرض طرابلس الدولي ، حيث اطلع ” الحويج ” على المنتجات المحلية من التمور ومشتقات […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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