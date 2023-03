عن مشروع «نوبك».. وزير النفط: سيقودنا إلى المجهول ويشتت انتاج النفط في العالم

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إنّه إذا جرى تنفيذ مشروع قانون «نوبك» المطروح أمام الكونغرس الأمريكي فإنه سيقود أسواق النفط إلى المجهول.

وأوضح عون أنّ القانون سينتج فوضى وتشتتا في إنتاج النفط والاستهلاك والاستثمار على مستوى العالم، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط ليس سببه الدول المنتجة أو منظمة «أوبك».

وأضاف عون أنّ منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» و«أوبك+» استطاعت منذ عام 2016 المحافظة على توازن الطلب والعرض في الأسواق العالمية.

وتابع عون أنّ أسعار النفط كانت مرضية للجميع من مصدرين ومستهلكين ومستثمرين، وهذا انعكس على استقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنّ منظمتي «أوبك» و«أوبك+» لا تسعيان لاحتكار السوق العالمي، وأنّ عملهما تنظيمي أكثر من كونه احتكارا للسوق.

ومشروع قانون «نوبك» تسعى من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء الحصانة السيادية التي تحمي «أوبك» وشركات النفط الوطنية، حيث سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة «أوبك» و«أوبك+» أو أعضائها أمام محكمة اتحادية.

