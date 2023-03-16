بحضور رئيس الوزراء ووفد وزاري.. “العابد” يشارك في معرض صنع في ليبيا بالنيجر

قام وزير العمل والتأهيل علي العابد، يوم أمس الأربعاء بالمشاركة في معرض صنع في ليبيا، بعاصمة النيجر نيامي، رفقة وفد وزاري، وبحضور رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس جمهورية النيجر محمد بازوم.

كما شارك في المعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزراء المواصلات محمد الشهوبي، والصناعة أحمد أبوهيسه، والشباب فتح الله الزني، إضافة إلى عدد من وزراء حكومة جمهورية النيجر.

وتشارك وزارة العمل والتأهيل في هذا المعرض في إطار توضيح رؤية الوزارة فيما يتعلق في تنقل الأيدي العاملة من خلال جناحها بالمعرض عبر منصة “وافد” التي أطلقتها الوزارة لتنظيم العمالة في ليبيا وحصرهم.

إضافة إلى أهمية منصة “وافد” ودورها في الحفاظ على حقوق العاملين الأجانب في ليبيا بما فيهم العمالة من النيجر، وآلية التسجيل فيها باعتبارها النافذة القانونية الوحيدة لدخول العمالة الأجنبية بشكل قانوني إلى ليبيا.

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