افتُتح في العاصمة النيجيرية نيامي، معرض “صُنع في ليبيا”، وذلك بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، والرئيس النيجيري محمد بازوم.

وخلال جولة في المعرض شدد الدبيبة على ضرورة دعم التعاون بين ليبيا والنيجر، في كافة المجالات من خلال خلق بيئة إيجابية لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين.

وتابع الدبيبة أنه لدى المنطقة الحرة بمصراتة والمواني الليبية خطط تتيح المجال للشركات للاستثمار، وأنهم يتطلعون لدور حيوي للبنك الإسلامي لدعم المشاريع الاقتصادية المرتبطة بتجارة العبور.

وأضاف الدبيبة أن مشروع طريق “مصراتة – تمنهنت – أغاديز” الذي سينطلق سيعيد الحياة لطريق القوافل التاريخية وتجارة العبور.

وذكر الدبيبة أن مواقف البلدين أكثر تناغما داخل الاتحاد الإفريقي وتجمع الساحل والصحراء، وأنهما يربطهما تاريخ ومصير مشترك، ولن يسقطا في مشاريع التقسيم.

من جانبه، أعرب بازوم عن سعادته بمشاركة الدبيبة في معرض “صُنع في ليبيا” الذي يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية فإن المعرض يشارك فيه أغلب الصناع الليبيين.

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية

The post افتتاح معرض “صُنع في ليبيا” في نيامي، والدبيبة يتحدث عن خطط استثمارية للمنطقة الحرة مصراتة في النيجر appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار