قالت وكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة يوم الاربعاء ، بإن نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي فقدت من ليبيا، مؤكداً رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل جروسي” للدول الأعضاء في المنظمة أنه عند تفتيش الموقع ، تبين يوم الثلاثاء أن 10 براميل تحتوي على تركيز خام اليورانيوم “لم تكن موجودة كما أعلن سابقا” في ليبيا.

ووجدوا مفتشوا الوكالة 10 براميل تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل UOC “مركز خام اليورانيوم” الذي أعلنته ليبيا سابقًا … مخزّن في ذلك الموقع ولم يعد موجودًا،” كما قال بيان الصفحة من قبل جروسي.

وأكدت “الوكالة” بإنها ستجري المزيد من الأنشطة “لتوضيح ظروف إزالة المواد النووية وموقعها الحالي”، ومع ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل حول المكان، كما كان من المقرر في البداية أن يتم التفتيش العام الماضي ولكن “كان لا بد من تأجيله بسبب الوضع الأمني في المنطقة”، تم تنفيذه أخيرًا يوم الثلاثاء ، وفقًا للبيان السري لجروسي.

وأضاف “موقع وينيوز” بأنه في عام 2003 ، تخلت ليبيا عن برنامج لتطوير أسلحة نووية في عهد دكتاتورها السابق “معمر القذافي”، وحصلت على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم وكذلك معلومات تصميم قنبلة نووية، ثم عصفت أزمة سياسية بالبلاد منذ سقوط القذافي عام 2011، وشكلت عدة جماعات مسلحة تحالفات متعارضة تدعمها قوى أجنبية.

حيث وضعت خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة حكومة مؤقتة في البلاد في أوائل عام 2021، وكان من المفترض أن تستمر فقط حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من ذلك العام والتي لم يتم إجراؤها بعد ، كما أن شرعيتها الآن موضع نزاع.

The post موقع وينيوز: ما لا يقل عن 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي مفقودة من ليبيا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا