اقتصاد

خاص.. رئيس الهيئة العامة للمعلومات يصرح لصدى حيال مشروع المدينة الذكية للاتصالات والمعلوماتية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح رئيس الهيئة العامة للمعلومات “باسط باعور” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذا المشروع من أجل اختيار التصاميم المدن الذكية في ليبيا، والفكرة العامة من هذا المشروع هو عبارة عن أفكار استثمارية لشركات الاتصالات عبر شركة البنية لخدمات البنية التحتية للاتصالات، وذلك لإنشاء عدد اثنين مدن ذكية داخل مدينة طرابلس وبنغازي .

وأضاف “باعور” بالقول: الغاية والغرض منها توفير أماكن لإقامة شركات والمعارض، كما أن دور هيئة العامة للاتصالات هي الجسم الذي يشرع ويعطي التراخيص لممارسة نشاطات خدمات الاتصالات داخل الدولة الليبية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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