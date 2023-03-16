هل بإقامة معرض صنع في ليبيا في النيجر، يمكن لليبيا أن تضع قدم للمنافسة في السوق الأفريقية

افتتاح أمس الأربعاء 15 مارس 2023، بعاصمة النيجر نيامي، معرض صنع في ليبيا، والذي يهدف للولوج إلى الأسواق الأفريقية من خلال الصناعة الليبية، ودعم التعاون بين البلدين في كافة المجالات من خلال خلق بيئة إيجابية لتفعيل دور القطاع الخاص.

وحضر الافتتاح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس النيجر محمد ابوعزوم ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وعدد من الوزراء ورجال الأعمال، وسيتواصل المعرض إلى التاسع عشر من مارس الجاري، تحت شعار النيجر أرض الفرص الواعدة وتجارة العبور بمشاركة شركات ليبية في صناعات مختلفة.