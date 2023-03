“المبرك” يبحث مع فريق من البنك الدولي اوجه التعاون المشترك بين المؤسستين تنفيذ البرامج الفنية مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “نادر محمد” والممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا “هنريت ڤون كالتنبورن”ووفد الخبراء المرافق لهما، اوجه التعاون المشترك بين المؤسستين والدور الذي يقوم به البنك في تنفيذ برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة .

وناقش “المبروك” خلال اللقاء سبل تفعيل دور البنك الدولي في دعم الوزارة لإستكمال ومواصلة برنامجها الرامي للإصلاحات المالية العامة ، وبناء وحدة الإقتصاد الكلي بالوزارة وتنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان الوزارة ومراقبة الخدمات المالية في البلديات فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها .

