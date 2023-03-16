اجتماع لمتابعة خطة الشركة العامة للكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

قام رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الخميس بعقد اجتماعاً ضم رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، وذلك لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ.

وقدم “المشاي” خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، والتي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات، مؤكدا على دعم رئيس الوزراء من خلال إصدار قرارات وتخصيص المبالغ اللازمة والمتابعة المستمرة للخطة، وكذلك جهود رئيس الديوان والمحافظ في تسهيل كافة المشروعات المتعلقة باستقرار الشركة العامة للكهرباء.

وأكد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية.

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