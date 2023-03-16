اجتماع حكومي لمتابعة إنشاء محطة جنوب طرابلس لمجابهة الذروة الصيفية

عقد اليوم الخميس 16 مارس 2023، اجتماعا ضم رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي، لمتابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية، والأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات.

وأكد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطائه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية.