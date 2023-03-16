خاص.. “بيباص” يُصرح لصدى حيال مشاركة شركة مسارات في معرض صنع في ليبيا المقام في النيجر

صرح المدير التنفيذي لشركة مسارات “خالد بيباص” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مشاركتهم بمعرض صنع في ليبيا بالنيجر، حيث قال: جاءت مشاركة شركة مسارات في هذا المعرض ضمن استراتيجية الشركة في التوسع خارج ليبيا وخاصة في أفريقيا، حيث تأتي هذه الخطوة لغرض التعرف على سوق النيجر والبحث على فرصة تقديم خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية داخل النيجر خاصة بعد تسجيل شركة مسارات لفرعها الرئيسي في منطقة غرب افريقيا خلال السنة الماضية في دولة ساحل العاج، خاصة وأن التشريعات في هذه الدول تسمح بتقديم الخدمة في كل دول المجموعة بترخيص واحد من المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا الموجد بالسنغال .

مُضيفاً: وتسعى شركة مسارات للتواجد مبكرًا في النيجر حيث أن خدمات المصارف الرقمية وخدمات الدفع تعتبر في بداية نشأتها هنا، وتعتقد إدارة الشركة أنه الوقت المناسب للتواجد بعد الخبرة الجيدة التي كونتها منذ سنة 2005 في هذا المجال .

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