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تحديث جديد…أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الخميس 16 مارس 2023

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الخميس) 16/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وعاودت اسعار كسر الذهب الارتفاع في الاسواق الليبية عقب صعود سعر أونصة الذهب عالمياً.

سعر أونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1928.4 $

سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب232.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب271.25 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب284.16 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب310.00 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب245 ~260 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 285 ~300 دينار

سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار

سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :
▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

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