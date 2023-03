“الدبيبة” و”الكبير” و”شكشك” يتابعون خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية

تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الخميس بديوان المحاسبة مع ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ.

وقدم “المشاي” خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، والتي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل و والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات، مؤكدا على دعم “الدبيبة” من خلال إصدار قرارات وتخصيص المبالغ اللازمة والمتابعة المستمرة للخطة، وكذلك جهود “شكشك والكبير” في تسهيل كافة المشروعات المتعلقة باستقرار الشركة .

وأكد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية، مثنيين على جهود العاملين في الشركة التي ساهمت المحافظة على أداء الشركة أثناء فصل الشتاء.

