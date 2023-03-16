توضيح هــام من رئيس اللجنة العليا لبطاقات منحة الطلبة

أوضح رئيس اللجنة العليا لبطاقات منح الطلبة ” جمال فردغ ” بشأن وجود القيمة الموجودة في البطاقة 732 دينار بدلا عن 750 دينار.

وأشار فردغ الى أنه عندما يقوم المستفيد بإجراء كشف الحساب ستظهر لك القيمة كاملة وهي 732 دينار حيث تم خصم قيمة 18 دينار من المنحة لتصبح 732 بدلاً عن 750 مشيرًا الى أن هذه تكلفة البطاقة والبطاقة ستصبح ملك الطالب لمدة عامين.

ودعا رئيس اللجنة العليا لبطاقات منح الطلبة، كل طالب لم يصله الرقم السري أو وصل على تلفون آخر عليه سرعة التواصل مع مسجل الكلية .

وأكد فردغ أن الفرصة لا تزال مستمرة ومتاحه لكل طالب لم يسبق له التسجيل في هذه المنحة حتى يوم الجمعة المقبل .

وقال فردغ أن بعض الطلاب استلموا بطاقاتهم ولم يأتيهم الرقم السري أو ذهب إلى الحساب ولم يجد القيمة فيه عليه أن ينتظر حتى تأتي الملاحظة من المسجل العام .