ديوان المحاسبة يعقد الاجتماع التنسيقي الأول مع بعض منظمات المجتمع المدني والنخب ومنظمات غير حكومية بعنوان “متحدون ضد الفساد”

عقد اليوم الخميس الاجتماع التنسيقي الأول بين ديوان المحاسبة وبعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والنخب ومنظمات غير حكومية، باعتبارها أحد أهم مكونات نظام النزاهة الوطني لعرض مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتعزيز التدابير الوقائية منه من خلال الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وممارسة الضغط المجتمعي لتبني توصيات الديوان والتوعية المجتمعية، والتجاوب مع تقاريره وتحقيق الأثر الرقابي الإيجابي وتقديم البيانات والمعلومات الداعمة لعمل الديوان، وتنظيم صالونات علمية ثقافية تسهم في نبذ ممارسات الفساد وتوعية المواطنين بدورهم في حماية المال العام.

كما اتفق الحاضرون على عقد ملتقى جامع وشراكة واختيار أبرز المحاور للملتقى، وكذلك إنشاء شبكة من هذه المنظمات، توطئة لإبرام مذكرات تفاهم تفضي للعمل المشترك وتحقيق الأثر الفعال والمشترك في مكافحة الفساد وتحقيق رقابة فعالة.

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