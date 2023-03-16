خاص.. توقيع إتفاقية تعاون بين المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات ومنظمة المجتمع المدني مع ديوان المحاسبة

علمت حصرياً صحيفة صدى الاقتصادية عن توقيع إتفاقية تعاون بين المنظمة الليبية لتقنية المعلومات والاتصالات ومنظمة المجتمع المدني وعمل مشترك مع ديوان المحاسبة، وكذلك اتفاق على عدة نقاط مع وكيل ديوان المحاسبة، فيما يخص دعم وتواجد التحول الرقمي بالديون ورفع من القدرات والدعم الفني والاستشاري وكبيت خبرة، حيث يأتي هذا التعاون بعد عدة أشهر من المداولات في كيفية وآلية إعداد الاتفاقية.

كما أكد “أمين صالح” خلال توقيع الإتفاقية بأن هذا التعاون يأتي في ظل التعاون الذي تعقدها المنظمة في الربع الأول من كل سنة لتحديد توجه المنظمة للتعاون مع المؤسسات الحكومة والخاصة والعامة مما يعزز جسور التواصل بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والهيئات الحكومية.

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