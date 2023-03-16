ضبط مصريين يقومان بقطع وسرقة أعمدة ابراج الضغط العالي في الواحات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن تمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية من ضبط شخصان من الجنسية المصرية بتهمة سرقة وتقطيع الأعمدة الكهربائية .

ويأتي ذلك عقب ضبط أعضاء فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الواحات شخص داخل محل لبيع الخردة وبداخل المحل أعمدة أبراج الضغط العالي تخص الشركة العامة للكهرباء مقطعة ومجهزة لغرض البيع.

ومن خلال والبحث والتحري من قبل أعضاء الفرع تمكن الأعضاء من التوصل إلى الاشخاص الذين قاموا بسرقة وتقطيع الأعمدة، وهما شخصان من الجنسية المصرية ؛ حيث تم ضبطهما وبحوزتهما معدات تستخدم لتقطيع الاعمدة بالاضافة إلى أعمدة اخرى مقطعة جاهزة للبيع.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهما واحالتهما الى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك ضمن الجولات التفتيشية التي يقوم بها الفرع على محال بيع الخردة داخل المنطقة؛ وذلك بناء على تعليمات مدير عام الإدارة بضرورة متابعة هذه المحال وضبط أي تجاوزات داخلها، خاصةً فيما يتعلق بالمعدات والأسلاك المسروقة الخاصة بشركة العامة الكهرباء.