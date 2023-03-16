لهذا السبب.. وزير النفط الليبي يحذر من مشروع نوبك الأمريكي

صرح وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، اليوم الخميس، أنه إذا اتخذ مشروع قانون “نوبك” الأمريكي لحظر أي دولة أو جهة أجنبية مثل “أوبك” من تحديد سقف الإنتاج، الشكل التنفيذي سيؤدي إلى فوضى أو تشتت في إنتاج النفط عالمياً.

وقال عون، في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، إنه “إذا اتخذ قانون “نوبك” الشكل التنفيذي، سيكون هناك ربما عدم راحة أو فوضى أو تشتت في إنتاج النفط والاستثمار والاستهلاك على مستوى العالم، ونتيجة لذلك ستذهب صناعة النفط إلى نوع من المشاكل، التي سوف تربك الثبات والاستقرار في الأسواق النفطية وتقودها إلى المجهول”.

وأَضاف بأن “أوبك” و”أوبك+” استطاعتا منذ 2016 إلى الآن، المحافظة على توازن الطلب والعرض”.

وأوضح أن “ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليس بالضرورة بسبب الدول المنتجة أو الأعضاء في “أوبك””.