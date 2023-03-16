خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح عن وصول 102 مليون لفروع التجاري شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة كبيرة بقيمة 102 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع المصرف التجاري الوطني.

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدازات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهري يناير وفبراير وعلاوات الابناء والزوجة .

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