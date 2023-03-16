رئيس شركة الكهرباء يُطلع الدبيبة على خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية

طرابلس 16 مارس 2023 (وال)- اطلع رئيس الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ على خطط الشركة للعام الجاري، شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات،

جاء ذلك الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر ديوان المحاسبة، وضم الدبيبة والكبير وشكشك، تم خلاله متابعة خطة الشركة لمواجهة الذروة الصيفية بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة؛ فقد أكد المشاي خلال اللقاء على دعم رئيس الحكومة للشركة من خلال إصدار قرارات وتخصيص المبالغ اللازمة والمتابعة المستمرة للخطة، وكذلك جهود رئيس الديوان والمحافظ في تسهيل كافة المشروعات المتعلقة بإستقرار الشركة العامة للكهرباء.

وأكد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية، مُشيدين على جهود العاملين في الشركة التي ساهمت المحافظة على أداء الشركة أثناء فصل الشتاء. (وال)

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