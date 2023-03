بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع ممثلين من البنك الدولي تنفيذ جملة من المشاريع المتمثلة في برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة.

ووفق وزارة المالية، فقد ناقش الوزير خلال اللقاء سبل تفعيل دور البنك الدولي في دعم وزارة المالية لاستكمال ومواصلة برنامجها الرامي للإصلاحات المالية العامة.

وبحث الاجتماع بناء تنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان الوزارة ومراقبة الخدمات المالية في البلديات فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها.

المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية

The post مباحثات حكومية مع البنك الدولي بشأن التعاون الفني والإصلاحات المالية العامة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار