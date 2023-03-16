تحديث جديد لأسعار الدولار والعملات الاجنبية والصكوك والفوري مقابل الدينار الليبي بالسوق السوداء الخميس

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية والصكوك والسحب الفوري مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 16 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

كاش ط 5,1150 💸💵 5.1075 💵💸

كاش تركيا 5.135 5.1375 🇹🇷 بدل 3 الى 3.25 قروش

كاش دبي 5.155 5.1575 🇦🇪 بدل 5.25 الي 5.5 قروش

اليورو ط فئة (50) = 5.3775 💶

اليورو ط فئة (100) = 5.3875 💶

اليورو تركيا — البدل لصالح تركيا من 6.5 الي 7.5 قروش

باوند ط = 6.13 💷💷

كسر ذهب 18 = 233 دينار للجرام

ذهب مسبوك 18 = 237 دينار للجرام

الوحدة = 5.315 ~ 5.32 دينار

التنمية = 5.315 ~ 5.33 دينار

دولار بشيك الجمهورية =5.16.50 دينار

السحب الفوري

(الأمان 2.50 %)

(الدينيز 4.00 %)