البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى 3.5%

أعلن مجلس البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت اليوم الخميس أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%.

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو لمواجهة التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

كان العديد من الخبراء الاقتصاديين يتوقعون تمسك البنك المركزي الأوروبي بالرفع القوي لسعر الفائدة الذي كان أعلن عنه وذلك رغم حالة عدم اليقين التي سادت القطاع المصرفي بعد انهيار عدة بنوك صغيرة في الولايات المتحدة ورغم المخاوف على مصرف “كريدي سويس” السويسري.

وأكد البنك المركزي الأوروبي أن “القطاع المصرفي في منطقة اليورو قادر على الصمود. وضع رأس المال والسيولة مستقر”.