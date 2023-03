ناقش رئيس الحكومة الليبية ومجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي “فتحي باشاغا”، اليوم الخميس بمدينة سرت، خلال اجتماع مجلس أمناء الصندوق، العادي الأول للعام 2023، التقارير المالية والإدارية الخاصة به ، بحضور أعضاء المجلس المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 .

وشدد “باشاغا” على ضرورة الحفاظ على أصول الصندوق الثابتة والمنقولة وتنمية شركاته ومحافظه الاستثمارية ، والعمل على إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على مقدراته ودعمها خدمة للاقتصاد الوطني ولكافة الشرائح المستفيدة من هذا الصندوق الاستثماري الهام .

وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة لتكليف مقرر لمجلس الأمناء، وذلك باكتمال النصاب القانوني المطلوب.

The post “باشاغا” يناقش التقارير المالية والإدارية.. خلال اجتماع مجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي العادي الأول للعام 2023 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا