لمتابعة تجهيز إطلاق النشرة اليومية لحركة السلع، وزير الاقتصاد يجتمع مع إدارة شبكة ليبيا للتجارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الخميس اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة والمدير التنفيذي بالشبكة بمقر ديوان الوزارة.

وتابع الاجتماع الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات شبكة ليبيا للتجارة وجاهزية إطلاق النشرة اليومية لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي ونشرة العملات والمعادن والسلع الأساسية العالمية وقراءاتها التحليلية الأسبوعية.

كما تطرق الحضور للإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون عمل مشترك بين الشبكة ومصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ بشأن تسهيل عمليات وإجراءات التجارة عبر المواني والتعاون في مجال تبادل المعلومات التجارية والتدريب والتطوير.