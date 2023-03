خاص “السيفاو” يطلب من “المبروك” أن يفيده بالاجراءات المطلوبة لامكانية تطبيق الزيادة للمعيدين حال التنازل عن ميزات الايفاد بالداخل

طلب وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف السيفاو” من وزير المالية “خالد المبروك”، أن يفيده بالاجراءات المطلوبة لامكانية تطبيق الزيادة للمعيدين حال التنازل عن ميزات الايفاد بالداخل.

وجاء ذلك بعد اجتماع ناقشه “المبروك” بتضمين المعيدين بالزيادة المقررة حسب قانون 4 لسنة 2018، والذي حضره كل من وكيل وزارة لشؤون الديوان و مدير ادارة الدراسات العليا و مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوي وممثلين عن معيدين التعليم التقني والفني.

