مصرف الجمهورية يبحث مع البنك التونسي الليبي آفاق التعاون المشترك بين المصرفيْن

ناقش نائب مدير عام مصرف الجمهورية “نوري أبو فليجة” خلال اجتماعه اليوم الخميس مع مدير عام البنك التونسي الليبي “حاتم زعرة” آفاق التعاون المشترك بين المصرفيْن.

وبحث مديرا المصرفيْن خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس؛ سُبل التعاون وتوطيد العلاقة وآلية الارتقاء بالخدمات المصرفية ووضع الأساسيات اللازمة لها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا المصرفيْن.

