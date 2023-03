“الحويج” يٌتابع برامج ومشروعات شبكة ليبيا للتجارة

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة “امحمد الدوريش” الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الشبكة.

وناقش المجتمعون مدى جاهزية شبكة ليبيا للتجارة لإطلاق النشرة اليومية لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي ونشرة العملات والمعادن والسلع الأساسية العالمية وقراءاتها التحليلية الأسبوعية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشبكة الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشبكة ومصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ بشأن تسهيل عمليات وإجراءات التجارة عبر المواني.

واطلع الوزير على الإجراءات المتخذة لاستئناف العمل بمشروع توطين النافذة الموحدة للتجارة الخارجية المنفذة من شبكة كوريا للتجارة وبرنامج تفعيل نشاط مركز التدريب وتنمية القدرات في مجال التجارة التابع للشبكة.

وأكد “الحويج” على دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لشبكة ليبيا للتجارة واتخاد كافة الإجراءات لدعم مشروعات الشبكة.

