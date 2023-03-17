بيان رئاسي من مجلس الأمن يؤكّد دعم العملية السياسية بقيادة وملكية ليبية

أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسيّاً، جدّد فيه التزامه القوي بإجراء عملية سياسية جامعة يقودها ويملكها الليبيون بتسهيل من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي.

و أكّد المجلس دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات، وضمان تطبيق هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية.

وأثنى مجلس الأمن الدولي على دور مصر في تسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأشاد بالتقدّم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.

وأكّد المجلس، في بيانه الرئاسي الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، اعترافه بالدور الذي يقوم به المجلسان والحاجة إلى توليد زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرّة ونزيهة شفافة وجامعة وآمنة في عام 2023 في أنحاء البلاد، واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وكرّر مجلس الأمن دعمه القوي “لعبد الله باتيلي” الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك المعروفة باسم “أنسميل” خاصة وساطته ومساعيه الحميدة لتعزيز العملية السياسية الشاملة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشاد مجلس الأمن على مبادرة الممثّل الخاص بشأن إطلاق لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى استكمال التقدُّم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين الأطراف المعنية.

وشدّد المجلس على أهمية إجراء عملية تشاركية تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية والزعماء القبليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الأمني والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية وذات المغزى للمرأة.

ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما.

وشجع المجلس الممثل الخاص على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لإيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية.

ورحّب مجلس الأمن بالدعم المقدّم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وشجّع على استمرار هذا الدعم، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الاحتياجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرّة ونزيهة وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا.