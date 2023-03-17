خاص.. فريق السيولة يفصح لصدى عن وصول 60 مليون لفروع الوحدة شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة سيولة كبيرة بقيمة 60 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف الوحدة .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهري يناير وفبراير وعلاوات الابناء والزوجة.

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