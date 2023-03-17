شركة الكهرباء تعلن عن إعفاء عام لديون المواطنين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بنغازي عن إعفاء كل المديونين من قبل المواطنين بصدد القرار الصادر من قبل الحكومة والشركة وفق إجراءات الأقساط المصرفية والديون التقديرية والمتراكمة في حال إنهاء بعض الإجراءات البسيطة.

وقال مدير ادارة بالشركة العامة للكهرباء “عبدالسلام الشاعري” إن آخر موعد لانتهاء مدة العفو التي انطلقت في شهر فبراير الماضي هو نهاية شهر مايو القادم، بحسب وكالة الغيمة الليبية للأخبار.

وأضاف “الشاعري” أنه على المواطن انتهاز الفرصة لإنهاء كل الديون قبل انتهاء الموعد المحدد من قبل الشركة.