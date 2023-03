“الكبير” يختتم المشاورات مع صندوق النقد الدولي بالعاصمة التونسية

اختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور ممثلي الصندوق ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب الموقع الرسمي للمصرف المركزي فقد أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بقيام مصرف ليبيا المركزي بتطوير أنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وإجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الاموال، مشيرا إلى أن سنة 2022 شهدت تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي وأن استقرار انتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي.

وأشارت بعثة الصندوق إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق، وضرورة تنفيذ إصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

