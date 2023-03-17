صندوق النقد الدولي يطالب الكبير برفع الدعم عن الوقود

أختتم محافظ مصرف ليبيا الصديق عمر الكبير اليوم الجمعة بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بحضور ممثلي الصندوق و رئيس ديوان المحاسبة ووزراء ( المالية والتخطيط والاقتصاد و العمل والتأهيل ) بحكومة الوحدة الوطنية وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وتضمنت خلاصة الاجتماعات الإشادة بمصرف ليبيا المركزي لنجاحه خلال السنوات الماضية للمحافظة على ثروات ليبيا والاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات الجمه التي واجهت البلاد من سنة 2013.

وأشار الصندوق إلى تطوير مصرف ليبيا المركزي اجراءات و أنظمته ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية واجراءات الشفافية ونظم مكافحة غسل الاموال.

بالاضافة إلى الاشارة إلى أن سنة 2022 شهدت تحسن في مؤشرات الإقتصاد الكلي وأن استقرار انتاج النفط وسياسة سعر الصرف ساهمتا في تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي.

كما أكدت بعثة الصندوق على سعادتهم بجهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وأنه لاشك أن انقسام المصرف المركزي عقّد الواقع النقدي. وأنه لابد من تنويع مصادر الدخل و عدم الإعتماد على النفط مصدراً وحيداً للإنفاق.

وضرورة تنفيذ اصلاحات في مجال الدعم وبالأخص في دعم المحروقات.

واختتم الصندوق بالتوصية بإستمرار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بشكل سنوي.