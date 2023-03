وصلت بعثة اقتصادية فلسطينية، اليوم الجمعة 17 مارس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تنشيط التبادل التجاري بين فلسطين وليبيا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبحسب (وفا)، أوضحت وزارة الاقتصاد الفسلطينية، أن هدف الزيارة هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتنفيذا لمخرجات زيارة الوفد الليبي لفلسطين منتصف الشهر الماضي.

وتضم البعثة الاقتصادية التي تستمر زيارتها 6 أيام، مدير عام الإدارة العامة للتجارة، ورجال أعمال عن عدد من القطاعات ذات الأولوية التصديرية في فلسطين، وفق الوكالة الفلسطينية.

هذا، والتقى الوفد الفلسطيني برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الليبية، بمشاركة القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، ومندوبين ورجال أعمال ليبيين، وفق ما أفادته (وفا).

وبحث الجانبان خلال اللقاء، خطة عمل مقترحة لزيادة التبادل التجاري عبر فتح المجال أمام السلع الفلسطينية لدخول السوق الليبية بما يسهم في تنويع المنتجات داخل ليبيا، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، بحسب (وفا).

يشار إلى أن وفدا اقتصاديا ليبيا زار منتصف الشهر الماضي فلسطين، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، ومجموعة من المصانع في مختلف القطاعات الإنتاجية، خلصت إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك.

كما يذكر أن وزير العمل والتأهيل علي عابد قام بزيارة هي الأولى من نوعها لوزير ليبي إلى فلسطين بتاريخ 25 فبراير، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) + ليبيا الأحرار

The post لبحث التعاون التجاري.. بعثة اقتصادية فلسطينية تصل ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار