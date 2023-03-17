الذهب يعود للقمة ويتخطى حاجز 1950 دولار

يستمر الذهب في صحوته وترتفع الأسعار ليوم الجمعه بعد أن شهد يوم أمس الخميس هبوط تصحيحي، بعد ان عكس اتجاه عقب صدور بيانات البطالة في أمريكا وقرار الفائدة الأوروبية.

و تلقت الأسعار مزيدًا من الدعم بعد الأزمة المصرفية التي حدثت لبعض المصارف الأمريكية، إذ تسببت الازمة في حالة من عدم اليقين بالأسواق مما حفز المستثمرين اللجوء نحو الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفي الفترة القادمة سيشهد الذهب ارتفاع في الأسعار ليصل الي مستوى 1960 دولار للأوقية في حالة ثبت فوق مستوى 1937 دولار، اما في حالة هبوطه أقل من هذا المستوى فالارجح انه سيصل الي مستوى السابق 1930 الذي كان يمثل مقاومة في الفترة السابقة .

على المستوى المحلي فلقد إرتفعت الأسعار هي الأخرى من مستوى 220 دينار لكسر 18 ليصل الي مستوى 230 دينار.

وفي حالة تحقق سيناريو الصعود فإن الذهب في السوق المحلي سيرتفع ويصل الي مستويات 234/240، اما في حالة فشل الصعود فسنرى الأسعار تهبط للرجوع الي مستويات السابقة 227/224 دينار لكسر الذهب 18.