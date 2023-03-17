بنغازي.. ضبط 4 اشخاص داخل وكر لتخزين الاسلاك الكهربائية المسروقة

أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الجمعة ضبط اربعة اشخاص داخل وكر يستخدم لتخزين الاسلاك الكهربائية المسروقة من الشبكة العامة للكهرباء.

وبالتفاصيل، بعد ورود إشارة هاتفية لأعضاء التحري بفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية بنغازي مفادها وجود وكر يستخدم لتخزين الاسلاك الكهربائية المسروقة من الشبكة العامة للكهرباء وكذلك بعض المعدات المسروقة ايضاً.

على الفور توجهت دوريات الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة رئيس الغرفة وبإشراف معاون مدير الادارة بالمنطقة الشرقية ورئيس فرع بنغازي إلى مكان البلاغ ؛ وتم ضبط كمية من بكرات الاسلاك الكهربائية ومحولات كهرباء

وكذلك معدات تخص الشركة العامة للكهرباء ؛ وضبط اربعة اشخاص كانوا متواجدين داخل الوكر.

وتم تحريز المضبوطات والاستدلال مع المقبوض عليهم ، وسيتم احالتهم الى جهات الاختصاص.

جدير بالذكر أن عمل الغرفة مستمر لحين القضاء على كافة التعديات على الشبكة الكهربائية وضبط المخربين والمجرمين الذين يتعدون على مصادر الطاقة الكهربائية.