تونس 17 مارس 2023 (وال) ـ اختتم محافظ مصرف ليبيا الصديق عمر الكبير اليوم الجمعة 2023/03/17 بالعاصمة التونسية مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بحضور ممثلي الصندوق و رئيس ديوان المحاسبة ووزراء ( المالية والتخطيط والاقتصاد و العمل والتأهيل ) بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط. بحسب بيان الصديق الكبير، […]

ظهرت المقالة المصرف المركزي: صندوق النقد الدولي أشاد بالصديق الكبير لحفاظه على ثروات ليبيا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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