أسعار النفط تتكبد خسائر أسبوعية

أنهت أسعار النفط التعاملات منخفضة، أمس الجمعة، متخلية عن مكاسبها المبكرة التي ‏تجاوزت الدولار للبرميل إذ دفعت مخاوف بشأن القطاع المصرفي الخامين ‏القياسيين لتسجيل أكبر خسائرهما الأسبوعية في شهور.‏

وبعد أن بدأت التداولات على ارتفاع، هبطت أسعار النفط بأكثر من 1%، لتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن خلال العام الجاري.

وجاء التراجع بأسعار الذهب الأسود بسبب مخاوف المستثمرين من الأحداث السلبية بقطاع البنوك، على الرغم من الاجتماع بين السعودية وروسيا، وما تبعه من تهدئة بأسواق الطاقة، فضلا أيضا عن توقعات الطلب القوي على النفط بالصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.3% إلى 72.97 دولار ‏للبرميل عند التسوية بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار، ‏أو 2.4% ليبلغ 66.74 دولار للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”

وانخفض الخامان أكثر من 3 دولارات مسجلين أدنى مستوياتهما خلال الجلسة، ‏وخسر برنت نحو 12% خلال الأسبوع مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13% منذ إغلاق ‏الجمعة الماضية مسجلة أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أبريل الماضي.‏

وقال جون كيلدوف الشريك لدى أجين كابيتال في نيويورك: “العوامل الاساسية ‏ليست بالسوء الذي تتوقعه السوق هنا لكن هناك مخاوف ألا يكون النفط آمنا كما هو ‏الحال بالنسبة للسيولة أو الذهب”.‏

