تغييرات جديدة.. أسعار العملات الاجنبية والصكوك مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 18 مارس 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 18 مارس 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 18 مارس 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8357 د‫.‬ل – للبيع – 4.8116 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

طرابلس ب5.1000 ~5.0975 دينار

بنغازي ب5.11 دينار ▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4000 ~5.3700 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

630 ~670 دينار ▪️ الباوند =6.13 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.1375 ~5.1325 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.16 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.15 دينار ▪️ فضة كسر ب3.25 ~3.75 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب239.00 دينار ▪️ الذهب المسبوك =243 للجرام نسبة سحب البطاقات دولار =2.50% الامان نسبة سحب البطاقات دولار =4.0 % الدينيز تركية اسعار الدولار بالصكوك: بنك الوحدة & التجارة والتنمية 🏦

ب5.33 ~ 5.310 دينار الجمهورية 🏦

+5.50 ~4.50 قروش على سعر الكاش التجاري الوطني 🏦

ب5.2700 ~5.2500 دينار الصحاري 🏦

+1.00 ~2.50 قروش على سعر الكاش الواحة 🏦

+80 ~75 قرش على سعر الكاش الآمان & اليقين & الإسلامي 🏦

-0.50 قرش & +1.00 قرش على سعر الكاش الإجماع العربي 🏦

10.00 ~09.50 دينار

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