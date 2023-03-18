عون: قانون “نوبك” الأمريكي سيؤدي إلى فوضى بإنتاج النفط

الوطن| رصد

قال وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية، محمد عون، أنه إذا اتخذ مشروع قانون “نوبك” الأمريكي لحظر أي دولة أو جهة أجنبية مثل “أوبك” من تحديد سقف الإنتاج، الشكل التنفيذي سيؤدي إلى فوضى أو تشتت في إنتاج النفط عالمياً.

وأضاف عون، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه “إذا اتخذ قانون “نوبك” الشكل التنفيذي، سيكون هناك ربما عدم راحة أو فوضى أو تشتت في إنتاج النفط والاستثمار والاستهلاك على مستوى العالم، ونتيجة لذلك ستذهب صناعة النفط إلى نوع من المشاكل، التي سوف تربك الثبات والاستقرار في الأسواق النفطية وتقودها إلى المجهول”.

وأَضاف عون بأن “أوبك” و”أوبك+” استطاعتا منذ 2016 إلى الآن، المحافظة على توازن الطلب والعرض، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليس بالضرورة بسبب الدول المنتجة أو الأعضاء في أوبك.