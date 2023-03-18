شركة A2a: الغاز الليبي ينعش الجنوب الايطالي

الوطن| رصد

قال الرئيس التنفيذي لشركة A2a الإيطالية، ريناتو مازونيتشيني، إن الجنوب الايطالي أصبح مركزيًا مرة أخرى في الأشهر الأخيرة حيث تم استبدال الغاز الروسي بالتدفقات عبر البحر الأدرياتيكي والإمدادات من الجزائر وليبيا وأذربيجان.

وأضاف مازونيتشيني لوكالة “نوفا” للأنباء، أن هذا التطور أعاد “المركزية إلى الجنوب” والتي كانت “مهمة بالفعل لتصبح مركزًا للطاقة للطاقة المتجددة: في إيطاليا لدينا الرياح فقط في الجنوب – من غارغانو إلى الأسفل، وبوليا وكامبانيا وبازيليكاتا، والجزر – والشمس هنا بكميات كبيرة”.

ولفت إلى أن “الحل المفضل لجنوب إيطاليا مفضل بحقيقة أنه قادر على ضمان انتقال الطاقة من خلال تدفقات الغاز، فضلاً عن الطاقة المتجددة المستقبلية من خلال الشمس والرياح”.