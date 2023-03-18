اقتصاد

شركة A2a: الغاز الليبي ينعش الجنوب الايطالي

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الرئيس التنفيذي لشركة A2a الإيطالية، ريناتو مازونيتشيني، إن الجنوب الايطالي أصبح مركزيًا مرة أخرى في الأشهر الأخيرة حيث تم استبدال الغاز الروسي بالتدفقات عبر البحر الأدرياتيكي والإمدادات من الجزائر وليبيا وأذربيجان.

وأضاف مازونيتشيني لوكالة “نوفا” للأنباء، أن هذا التطور أعاد “المركزية إلى الجنوب” والتي كانت “مهمة بالفعل لتصبح مركزًا للطاقة للطاقة المتجددة: في إيطاليا لدينا الرياح فقط في الجنوب – من غارغانو إلى الأسفل، وبوليا وكامبانيا وبازيليكاتا، والجزر – والشمس هنا بكميات كبيرة”.

ولفت إلى أن “الحل المفضل لجنوب إيطاليا مفضل بحقيقة أنه قادر على ضمان انتقال الطاقة من خلال تدفقات الغاز، فضلاً عن الطاقة المتجددة المستقبلية من خلال الشمس والرياح”.

الوسوم

إيطاليا الغاز الليبي شركة A2a ليبيا نفط ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك