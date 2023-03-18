“العمل والتأهيل” تشارك في الورشة الاستراتيجية التي نظمتها منظمة العمل الدولية بإيطاليا

قامت وزارة العمل والتأهيل بالمشاركة في الورشة الاستراتيجية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في مشروع دمج المسائل المتعلقة بالتشغيل في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بمدينة “تورينو” في إيطاليا.

وأشرفت منظمة العمل الدولية على تنظيم الورشة الاستراتيجية لمشروع دمج المسائل المتعلقة بالتشغيل في التجارة، بمشاركة دول جنوب المتوسط وليبيا وفلسطين والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان في مرحلته الأولى، وتقع السياسات التجارية الاستثمارية الصناعية في قلب التحول الاقتصادي الاستراتيجيات الغنية بفرص العمل في بلدان حوض جنوب المتوسط.

كما يهدف المشروع إلى تطور هذه السياسات وأثرها على التحول الاقتصادي وعلى تنويع الصادرات وعلى سوق العمل مع التركيز على الباحثين عن العمل، إضافة إلى تعزيز المشروعات الصغرى والمتوسطة في المنطقة، كما تقدم تحليلًا للاتجاهات المستقبلية التي تؤثر على سوق العمل في المنطقة.

وشارك مستشار وزير العمل والتأهيل السايح أبودربالة رفقة وفد من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بتفاوض مع مدير وأعضاء مشروع دمج المسائل المتعلقة بتشغيل الباحثين عن العمل وإعادة تشغيل الموظفين تحت تصرف الخدمة وخلق موطن عمل عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرات رواد الأعمال والأسر المنتجة عبر التدريب والتأهيل لإدارة تلك المشروعات وفق السياسات التجارية والاستثمارية الصناعية عبر مراحل التحضير والتنفيذ للمشروع.

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