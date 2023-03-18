الجزائر: فتح معبر الدبداب مع ليبيا خلال الأيام المقبلة

الوطن| رصد

كشفت الحكومة الجزائرية بأنّه سيتمّ فتح معبر الدبداب البري أمام الحركة التجارية مع ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وطلب وزير التجارة الجزائري كمال رزيق من مستثمري بلاده للاستثمار في السوق الليبية الصاعدة، لاسيما المختصّين في المنتجات الغذائية ومواد البناء المطلوبة بقوّة.

ومن المتوقّع أن ترتفع المبادلات التجارية بفتح المعبر 3 مليارات دولار، مقابل 65 مليون دولار حالياً، منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية نحو ليبيا.

كما اتّفق البلدان خلال زيارة الحويج للجزائر على ضرورة تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي بينهما، التي يعود تاريخ توقيعها إلى 1988.

ومعبر الدبداب و يقع بالقرب من مدينة غدامس بالغرب الليبي، ويُعدّ من أهم 3 معابر برية تم غلقها منذ 2014 بسبب الأوضاع في ليبيا.